Испанские СМИ пишут, что власти страны знали о прибытии летчика Кузьминова

Mundo: Испания изначально знала о прибытии летчика-перебежчика Максима Кузьминова

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Испанские власти изначально знали, что 28-летний летчик, который угнал вертолет на Украину, Максим Кузьминов, в феврале будет находиться в Испании. Об этом пишет газета Mundo.

Фото: defense.gov by Staff Sgt. Jacob N. Bailey, U.S. Air Force

"Мадрид с первого дня знал о присутствии в Испании пилота", — цитирует испанское издание слова госслужащих.

РИА Новости сообщают, что министр обороны Испании Маргарита Роблес говорила о том, якобы правительство страны не в курсе о том, что Кузьминов, тело которого обнаружили в испанской провинции, находился в стране.

Ранее отец погибшего в Испании Максима Кузьминова сравнил сына с Иудой.