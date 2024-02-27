Испанские СМИ пишут, что власти страны знали о прибытии летчика Кузьминова

Испанские власти изначально знали, что 28-летний летчик, который угнал вертолет на Украину, Максим Кузьминов, в феврале будет находиться в Испании. Об этом пишет газета Mundo.
"Мадрид с первого дня знал о присутствии в Испании пилота", — цитирует испанское издание слова госслужащих.
РИА Новости сообщают, что министр обороны Испании Маргарита Роблес говорила о том, якобы правительство страны не в курсе о том, что Кузьминов, тело которого обнаружили в испанской провинции, находился в стране.
Ранее отец погибшего в Испании Максима Кузьминова сравнил сына с Иудой.
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