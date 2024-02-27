Умер на работе: в Омске водитель трамвая вызвал себе скорую помощь, но медикам не удалось спасти мужчину

В Омске на рабочем месте скончался водитель трамвая, выполнявшего рейс по маршруту №9 от "ул. Котельникова" до "ул. 3-й Разъезд".
Инцидент произошел в районе остановки "Цирк", когда водителю, 36-летнему мужчине, стало плохо. Свидетели происшествия сообщили об этом, а фотография с места события была опубликована в городском паблике "Инцидент Омск", сообщает gorod55.ru.
По информации местных властей, водитель остановил трамвай, когда почувствовал ухудшение своего состояния, и вызвал скорую помощь. Однако, несмотря на усилия медиков, спасти мужчину не удалось, и его смерть была констатирована на месте. В настоящее время проводится проверка для выяснения причин этой трагедии.
Многолетники - это растения, которые могут расти и процветать в течение нескольких лет. Они отличаются от однолетних растений, которые живут только один сезон и затем отмирают. Среди многолетников есть множество видов, но одним из самых популярных и красивых является лунина.