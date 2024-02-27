Умер на работе: в Омске водитель трамвая вызвал себе скорую помощь, но медикам не удалось спасти мужчину

В Омске на рабочем месте умер водитель трамвая

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Омске на рабочем месте скончался водитель трамвая, выполнявшего рейс по маршруту №9 от "ул. Котельникова" до "ул. 3-й Разъезд".

Фото: commons.wikimedia.org by Not applicable is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Инцидент произошел в районе остановки "Цирк", когда водителю, 36-летнему мужчине, стало плохо. Свидетели происшествия сообщили об этом, а фотография с места события была опубликована в городском паблике "Инцидент Омск", сообщает gorod55.ru.

По информации местных властей, водитель остановил трамвай, когда почувствовал ухудшение своего состояния, и вызвал скорую помощь. Однако, несмотря на усилия медиков, спасти мужчину не удалось, и его смерть была констатирована на месте. В настоящее время проводится проверка для выяснения причин этой трагедии.