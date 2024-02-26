Папа погибшего летчика-перебежчика Максима Кузьминова рассказал, что сына ему не жаль. Он сравнил собственного сына с Иудой.
По словам отца Кузьминова, ему больше жаль экипаж вертолета Ми-8, который погиб от рук украинских солдат.
"Как Иуда поступил… Нигде предателя ни одна сторона не уважала. Предатель есть предатель", — сказал мужчина в эфире телеканала RT.
Также отец погибшего Кузьминова отметил, что сослуживцы его сына видели в нем товарища, но Максим предал Родину и близких.
Напомним, что тело Кузьминова в феврале этого года нашли в испанской провинции, предположительно в него стреляли два стрелка.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.