Бывший актёр Канахин* может быть заочно приговорён к пожизненному заключению в России

Кирилл Канахин*, участник признанной в РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус", может быть осуждён в России на пожизненный срок. Об этом сообщило агентство "ТАСС".
Такую меру наказания у суда для экс-актёра попросило государственное обвинение, пишет издание. Мужчина проходит фигурантом уголовного дела по статье о госизмене. Насколько известно, сейчас он на территории Украины.
Канахина обвиняют в нападении на село в Брянской области в составе "РДК" в марте прошлого года. В результате атаки тогда погибли 2 человека, ещё 1 получил ранения.
Россия ранее объявила Канахина в международный розыск, а с ноября он заочно отправлен под стражу московским судом.
Кириллу Канахину 41 год. По данным "Кинопоиска", его актёрская карьера длилась с 1999 по 2008 года. Он поучаствовал в таких проектах, как "Простые истины", "Наваждение", "9 месяцев" и других.
*Кирилл Канахин — внесён в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму
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