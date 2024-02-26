Бывший актёр Канахин* может быть заочно приговорён к пожизненному заключению в России

Обвинение попросило напавшему на брянское село актёру Канахину* пожизненный срок

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор Криминал

Кирилл Канахин*, участник признанной в РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус", может быть осуждён в России на пожизненный срок. Об этом сообщило агентство "ТАСС".

Фото: flickr.com by Brian Turne is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Такую меру наказания у суда для экс-актёра попросило государственное обвинение, пишет издание. Мужчина проходит фигурантом уголовного дела по статье о госизмене. Насколько известно, сейчас он на территории Украины.

Канахина обвиняют в нападении на село в Брянской области в составе "РДК" в марте прошлого года. В результате атаки тогда погибли 2 человека, ещё 1 получил ранения.

Россия ранее объявила Канахина в международный розыск, а с ноября он заочно отправлен под стражу московским судом.

Кириллу Канахину 41 год. По данным "Кинопоиска", его актёрская карьера длилась с 1999 по 2008 года. Он поучаствовал в таких проектах, как "Простые истины", "Наваждение", "9 месяцев" и других.

*Кирилл Канахин — внесён в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму