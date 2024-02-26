Круизный лайнер Norwegian Dawn помещен на карантин у острова Маврикий в Индийском океане в связи с подозрением на вспышку холеры среди пассажиров

На норвежском лайнере Norwegian Dawn заподозрили вспышку холеры среди экипажа и пассажиров корабля.
Сейчас, судно находится в Индийском океане рядом с островом Маврикий. Как заявил представитель кампании владельца корабля, подозрения на холеру были выявлены еще 13 февраля. После того, как сразу несколько гостей пожаловались экипажу корабля на проблемы с желудком. Руководство лайнера после переговоров с властями Маврикия приняло решение отложить высадку пассажиров на берег до 27 февраля с целью проведения "основательного" тестирования на выявление болезни.
На сегодняшний день пробы взяты у 15 человек. Всего же на норвежском корабле находится 3184 пассажира и 1016 членов экипажа. Так же сообщается о том, что 25 февраля на корабль должны были подняться свыше 2 тысяч новых пассажиров. Как уверяют представители "Norwegian Dawn", ситуация находится под контролем руководства судна и не представляет рисков для возможного распространения болезни. К
Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, с начала года холера была зарегистрирована в 26 тысяч случаях в 10 африканских странах. Количество смертей превысило 700 человек.
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