Украинские дипломаты пытались провезти через границу с Венгрией 283 коробки с контрабандными сигаретами

Украинских дипломатов поймали на контрабанде сигарет

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Украинские дипломаты были разоблачены во ввозе контрабандных сигарет на границе с Венгрией. Согласно информации от украинского агентства УНИАН, которая была опубликована в Telegram-канале, была вскрыта попытка провезти через границу 283 коробки с контрабандными сигаретами в автобусе с поддельной дипломатической отметкой.

Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Отмечается, что это была целая "колонна" контрабандистов. Один микроавтобус с украинскими дипломатами и контрабандным табаком успел пересечь границу.

У водителя и пассажира задержанного автобуса действительно были украинские дипломатические паспорта, однако они не имели прямого отношения к Министерству иностранных дел Украины. Пассажирка автобуса, Лариса Шмелева, является женой секретаря посольства Украины в Венгрии, Дмитрия Шмелева, а связь водителя с МИД не установлена.