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Двое человек погибли,пятеро пострадали во время пожара в пятиэтажке в Новосибирске

В Новосибирске при пожаре в пятиэтажном доме погибли два человека

1:07
Происшествия

Два человека погибли, пять человек пострадали при пожаре в пятиэтажном доме в Новосибирске, сообщает пресс-служба главного управления МЧС Новосибирской области.

В Новосибирске при пожаре в пятиэтажном доме погибли два человека
Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю is licensed under public domain

"Во время проведения работ обнаружены два человека без признаков жизни. Один из них находился в горящей квартире. Из соседних квартир сотрудники МЧС России спасли 9 человек при помощи спасательных устройств. Из них семья: двое взрослых и двое детей не пострадали. Остальным 5 жильцам пожарные оказывали помощь и реанимационные действия, передали медикам для дальнейшей госпитализации", — сказано в сообщении.

Пожар начался на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Адриена Лежена в Дзержинском районе. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место происшествия и за 50 минут ликвидировали огонь. Отмечается, что возгорание охватило площадь в 40 квадратных метров с одной стороны жилого дома. До приезда пожарных расчетов самостоятельно эвакуировались 17 человек, им было предоставлено временное жилье в детском саду.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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