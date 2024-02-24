Двое человек погибли,пятеро пострадали во время пожара в пятиэтажке в Новосибирске

В Новосибирске при пожаре в пятиэтажном доме погибли два человека

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Два человека погибли, пять человек пострадали при пожаре в пятиэтажном доме в Новосибирске, сообщает пресс-служба главного управления МЧС Новосибирской области.

Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю is licensed under public domain

"Во время проведения работ обнаружены два человека без признаков жизни. Один из них находился в горящей квартире. Из соседних квартир сотрудники МЧС России спасли 9 человек при помощи спасательных устройств. Из них семья: двое взрослых и двое детей не пострадали. Остальным 5 жильцам пожарные оказывали помощь и реанимационные действия, передали медикам для дальнейшей госпитализации", — сказано в сообщении.

Пожар начался на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Адриена Лежена в Дзержинском районе. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место происшествия и за 50 минут ликвидировали огонь. Отмечается, что возгорание охватило площадь в 40 квадратных метров с одной стороны жилого дома. До приезда пожарных расчетов самостоятельно эвакуировались 17 человек, им было предоставлено временное жилье в детском саду.