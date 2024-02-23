Два мальчика провалились под лед на Днепре

Два ребенка провалились под лед на реке в Смоленске

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На реке Днепр в Смоленске под лед провалились два мальчика, одного из них спасли полицейские.

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"Сегодня около 11:30 два мальчика в районе улицы Мало-Краснофлотской города Смоленска спустились к реке Днепр и провалились под лед. Один из них сообщил о произошедшем по единому номеру вызова служб экстренного реагирования и его спасли", — сообщили в СУСК по Смоленской области в телеграм-канале.

Ребенка, которого уже удалось спасти, госпитализировали с переохлаждением в больницу.

В настоящее время продолжаются поиски второго мальчика. Криминалисты вместе со следователями работают на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств.