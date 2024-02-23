Мужчина, проникший на авиабазу под видом командира звена, был задержан сотрудниками ВВС

У мужчины проникшего на авиабазу при задержании были найдены поддельные документы

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

39-летний мужчина проник на авиабазу Палам в районе кантона Дели под видом командира крыла ВВС и был задержан полицией. Он заявил, что целью незаконного проникновения было устройство отца на лечение в клинике при авиабазе.

Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

"Обвиняемый, которого звали Винаяк Чадха, хотел, чтобы его отец лечился в стоматологической клиники авиабазы. Он вошел в больницу ВВС на Тиммая-роуд, представившись командиром звена", — сообщил старший офицер полиции.

У мужчины при задержании также были найдены поддельные документы на его собственное имя и несколько поддельных карточек на продажу спиртных напитков на имена сотрудников военной службы. Дело было открыто по статьям "Мошенничество", "Подделка документов с целью мошенничества", "Использование поддельного документации" и "Хранение поддельных документов".

Расследование продолжается, а полиция тем временем задержала еще одного подозреваемого из Султанпури.