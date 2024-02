Основатель ночного клуба "Грибоедов" в Петербурге был задержан по делу об убийстве 24-летней давности

В Санкт-Петербурге были задержаны двое подозреваемых в заказном убийстве 24-летней давности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Фото: CreativeCommons by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.