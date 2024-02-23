Основатель ночного клуба "Грибоедов" в Петербурге был задержан по делу об убийстве 24-летней давности

В Санкт-Петербурге были задержаны двое подозреваемых в заказном убийстве 24-летней давности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
Установлено, что 26 января 2000 года мужчина с огнестрельными ранениями был найден в холле общежития. Также получила ранение женщина, которая была госпитализирована и позже стала свидетельницей по делу. Было возбуждено дело об убийстве.
22 февраля 2024 года после проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, подозреваемые были задержаны. 53-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья из личных неприязненных отношений к жертве спланировал преступление и нашел исполнителя убийства. 49-летний житель Красногвардейского района, как предполагается, помогал скрыть следы преступления и организовать алиби.
Источник в правоохранительных органах сообщает, что среди задержанных — основатель известного ночного клуба "Грибоедов" Олег Каштело, телохранитель которого Сергей Максимов был убит в 2000 году. Официальное подтверждение этой информации на момент публикации не поступало.
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