Пьяный мужчина угрожал взрывами: детали дела в Калининском районном суде

В Калининском районном суде началось рассмотрение уголовного дела против местного жителя Владимира Сергеева по обвинению в лжетерроризме.
По версии следствия, под воздействием алкоголя он дважды сообщал в полицию о мнимых актах терроризма. 6 мая 2023 года он заявил о планируемом взрыве парада в честь Дня Победы, а 12 июля рассказал о планах взорвать Новосибирскую ГЭС. Об этом сообщает atas.info.
Оба сообщения оказались ложными. Подсудимый задержан и ему предъявлено обвинение. В ходе судебного заседания Сергеев признал свою вину.
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