Оперативники задержали двух подростков, повредивших три мемориальные доски в парке в Новой Москве

Пресс-служба ГСУ СК по Москве сообщает, что двое молодых людей, повредивших три памятные доски в парке Новой Москвы были задержаны.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.