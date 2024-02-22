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Оперативники задержали двух подростков, повредивших три мемориальные доски в парке в Новой Москве

Двоих подростков доставили в МВД за повреждение мемориальных табличек в парке в Новой Москве

Происшествия

Пресс-служба ГСУ СК по Москве сообщает, что двое молодых людей, повредивших три памятные доски в парке Новой Москвы были задержаны.

Двоих подростков доставили в МВД за повреждение мемориальных табличек в парке в Новой Москве
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

"Установлены и задержаны два подростка 2008 года рождения. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений)", — сказали в пресс-службе.

Как уже сообщалось, с 12 по 13 февраля в Новой Москве двумя задержанными были повреждены три мемориальных знака. Уголовное дело возбуждено по ст.243.4 УК РФ. Решается вопрос о мере пресечения подросткам.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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