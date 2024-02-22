Shot: пункт выдачи заказов Wildberries в городе Бронницы обокрали сами хозяева ПВЗ

Хозяева пункта выдачи заказов Wildberries в Бронницах незаконно вынесли оттуда товары на сумму более пяти миллионов рублей.
21-летний Рубен и его друг Бахрам открыли ПВЗ, накупили в Сети подставных аккаунтов на торговой площадке и заказывали с них товары, причем дорогие.
Как сообщает Shot, в основном это были квадрокоптеры, оригинальные вещи премиум-брендов. Когда же товары доставляли в ПВЗ, парни оформляли возврат на склад, сдавали вещи в ящик для возвращенных товаров. После этого за ним приезжал специальный автомобиль, и тогда парни подменяли коробку на похожую. В ней лежала дешевая подделка.
Мошенников задержали, владельцы пункта выдачи заказов признали свою вину. За содеянное ворам грозит срок до десяти лет.
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