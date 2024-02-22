Shot: пункт выдачи заказов Wildberries в городе Бронницы обокрали сами хозяева ПВЗ

Владельцы пункта выдачи заказов Wildberries в Московской области вынесли оттуда товаров на 5,4 млн

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор Криминал

Хозяева пункта выдачи заказов Wildberries в Бронницах незаконно вынесли оттуда товары на сумму более пяти миллионов рублей.

Фото: wikimapia by Карпов Александр Валентинович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

21-летний Рубен и его друг Бахрам открыли ПВЗ, накупили в Сети подставных аккаунтов на торговой площадке и заказывали с них товары, причем дорогие.

Как сообщает Shot, в основном это были квадрокоптеры, оригинальные вещи премиум-брендов. Когда же товары доставляли в ПВЗ, парни оформляли возврат на склад, сдавали вещи в ящик для возвращенных товаров. После этого за ним приезжал специальный автомобиль, и тогда парни подменяли коробку на похожую. В ней лежала дешевая подделка.

Мошенников задержали, владельцы пункта выдачи заказов признали свою вину. За содеянное ворам грозит срок до десяти лет.