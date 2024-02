The Free Press Journal: при сходе лавины на горнолыжном курорте в Гималаях погиб житель России

Россиянин погиб на популярном горнолыжном курорте Гульмар в Индии в результате падения снежной лавины. Пятеро российских туристов были спасены.

Фото: camptocamp.org by dahu1 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported