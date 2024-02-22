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The Free Press Journal: при сходе лавины на горнолыжном курорте в Гималаях погиб житель России

При сходе лавины в Индии погиб россиянин

Происшествия

Россиянин погиб на популярном горнолыжном курорте Гульмар в Индии в результате падения снежной лавины. Пятеро российских туристов были спасены. 

При сходе лавины в Индии погиб россиянин
Фото: camptocamp.org by dahu1 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Один лыжник ранен и один пропал без вести. Его поиски ведут спасатели", — пишет издание The Free Press Journal со ссылкой на районное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий в городе Барамула.

Шестеро туристов отправились кататься на склоны без сопровождения инструкторов. В настоящее время к спасению лыжников привлекли личный состав армии страны, вертолеты и патрульную группу.

Кстати, в апреле прошлого года в штате Сикким на северо-востоке Индии сошла огромная снежная лавина, которая "унесла жизни" туристов. 

 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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