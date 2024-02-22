В столице РФ случился инцидент с наездом трактора на человека

21 февраля в Москве случился инцидент. Трактор переехал человека. О произошедшем стало известно от источника Телеканала "360".
Случай произошёл на бульваре Дмитрия Донского возле дома № 16. По словам местной жительницы, она стала свидетелем. Трактор совершил наезд на человека.
Идёт выяснение всех деталей произошедшего. Очевидцами вызвана бригада скорой медицинской помощи.
Ранее произошло дорожно-транспортное происшествие в Урае. Снегоуборочный трактор наехал на автомобиль Honda, в результате один человек пострадал. Водитель техники выполнил небезопасный маневр.
SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.