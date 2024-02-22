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В столице РФ случился инцидент с наездом трактора на человека

В Москве Дмитрия Донского один человек пострадал в результате наезда трактора

0:41
Происшествия

21 февраля в Москве случился инцидент. Трактор переехал человека. О произошедшем стало известно от источника Телеканала "360".

В Москве Дмитрия Донского один человек пострадал в результате наезда трактора
Фото: Own work by Ilya Plekhanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Случай произошёл на бульваре Дмитрия Донского возле дома № 16. По словам местной жительницы, она стала свидетелем. Трактор совершил наезд на человека.

Идёт выяснение всех деталей произошедшего. Очевидцами вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Ранее произошло дорожно-транспортное происшествие в Урае. Снегоуборочный трактор наехал на автомобиль Honda, в результате один человек пострадал. Водитель техники выполнил небезопасный маневр.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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