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Пожар стал причиной эвакуации постояльцев гостиницы на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы загорелось здание гостиницы

0:45
Происшествия

В северо-восточной части столицы РФ произошло возгорание в здании, где расположена гостиница. Произведена эвакуация 100 человек, имеется один пострадавший. Об этом сообщил источник Телеканалу "360".

На северо-востоке Москвы загорелось здание гостиницы
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Пожарные были вызваны около 4 часов утра в Отрадное на Алтуфьевское шоссе. Сообщилось о возгорании на втором этаже 16-этажного здания. На месте происшествия было много густого чёрного дыма.

В 04:24 огонь ликвидировали на площади 3 кв. метров. Хозяин смог покинуть помещение до того, как прибыли экстренные службы.

Проведена тактическая вентиляция в здании. Один из жильцов попал в больницу.

Фильм МЧС России о работе спасателей
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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