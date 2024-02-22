Пожар стал причиной эвакуации постояльцев гостиницы на северо-востоке Москвы

В северо-восточной части столицы РФ произошло возгорание в здании, где расположена гостиница. Произведена эвакуация 100 человек, имеется один пострадавший. Об этом сообщил источник Телеканалу "360".
Пожарные были вызваны около 4 часов утра в Отрадное на Алтуфьевское шоссе. Сообщилось о возгорании на втором этаже 16-этажного здания. На месте происшествия было много густого чёрного дыма.
В 04:24 огонь ликвидировали на площади 3 кв. метров. Хозяин смог покинуть помещение до того, как прибыли экстренные службы.
Проведена тактическая вентиляция в здании. Один из жильцов попал в больницу.
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