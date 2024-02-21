По словам детей американской блогерши Руби Франке, родители регулярно били их, унижали, издевались и морили голодом

Американскую блогершу Руби Франке, известную своим блогом о материнстве, приговорили к 60 годам тюремного заключения за жестокие методы воспитания детей.
Инициатором расследования стал случай побега 12-летнего сына блогерши из дома. Ребенок был найден с ранами и следами избиения, и его слова привели к разоблачению жизни "идеальной" семьи.
Дети Руби рассказали, что их мать и отец издевались над ними, морили голодом, унижали и наказывали изощренными способами.
После ареста Руби призналась в своих преступлениях и была приговорена к длительному заключению, а ее дети были взяты под опеку государства.
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