По словам детей американской блогерши Руби Франке, родители регулярно били их, унижали, издевались и морили голодом

Блогершу Руби Франке приговорили к 60 годам тюрьмы за жестокое обращение с детьми

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Американскую блогершу Руби Франке, известную своим блогом о материнстве, приговорили к 60 годам тюремного заключения за жестокие методы воспитания детей.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.

Инициатором расследования стал случай побега 12-летнего сына блогерши из дома. Ребенок был найден с ранами и следами избиения, и его слова привели к разоблачению жизни "идеальной" семьи.

Дети Руби рассказали, что их мать и отец издевались над ними, морили голодом, унижали и наказывали изощренными способами.

После ареста Руби призналась в своих преступлениях и была приговорена к длительному заключению, а ее дети были взяты под опеку государства.