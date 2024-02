По словам детей американской блогерши Руби Франке, родители регулярно били их, унижали, издевались и морили голодом

Your browser does not support the audio element.

Американскую блогершу Руби Франке, известную своим блогом о материнстве, приговорили к 60 годам тюремного заключения за жестокие методы воспитания детей.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.