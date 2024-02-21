Они кормят дошколят: прокуратура Оренбуржья завела дело на "Комбинат питания №1"

Прокуратура возбудила дело против ООО "Комбинат питания № 1" в Оренбурге из-за нарушений в организации питания

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Прокуратура Центрального района Оренбурга, совместно с представителями регионального Роспотребнадзора, провела проверку ООО "Комбинат питания № 1". Проверка выявила следующие нарушения:

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Отсутствие ведомости контроля за рационом питания.

Несоответствие размеров порций и суммарного объема блюд нормативам.

Хранение продуктов с нарушением условий и принятие их без маркировочного ярлыка и товаросопроводительной документации.

Недостоверные данные в меню детских садов о содержании пищевых веществ и калорийности.

Прокуратура района внесла представление организации с требованием устранить нарушения. Также возбуждено дело об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО "Комбинат питания № 1". Об этом сообщает 56orb.ru.

Материалы проверки направлены в областной Роспотребнадзор для принятия мер по урегулированию ситуации.