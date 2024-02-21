Они кормят дошколят: прокуратура Оренбуржья завела дело на "Комбинат питания №1"

Прокуратура Центрального района Оренбурга, совместно с представителями регионального Роспотребнадзора, провела проверку ООО "Комбинат питания № 1". Проверка выявила следующие нарушения:
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Отсутствие ведомости контроля за рационом питания.
Несоответствие размеров порций и суммарного объема блюд нормативам.
Хранение продуктов с нарушением условий и принятие их без маркировочного ярлыка и товаросопроводительной документации.
Недостоверные данные в меню детских садов о содержании пищевых веществ и калорийности.
Прокуратура района внесла представление организации с требованием устранить нарушения. Также возбуждено дело об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО "Комбинат питания № 1". Об этом сообщает 56orb.ru.
Материалы проверки направлены в областной Роспотребнадзор для принятия мер по урегулированию ситуации.
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