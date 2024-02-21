Смерть одного сообщника и зачистка банды: в Омске раскрыли кражи у дачников

В Омске обвинили двух ранее судимых мужчин в краже имущества дачников

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Омске утвердили обвинительное заключение в отношении двух ранее судимых мужчин, которых обвиняют в краже имущества у дачников.

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За период с апреля по май 2023 года они украли более 82 тысяч рублей у 7 дачников. Один из сообщников умер, а другого взяли под стражу на время следствия. Обвиняемые частично признали свою вину. Об этом сообщает gorod55.ru.

Уголовное дело направлено в суд, где мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.