В московской школе произошла трагическая ситуация: третьеклассник внезапно почувствовал себя плохо на уроке английского языка.
Как сообщает argumenti.ru, ребенок начал задыхаться и потерял сознание, несмотря на усилия школьной медсестры и бригады скорой помощи, прибывшей на место происшествия.
Врачи констатировали смерть мальчика. Пока специалисты пытаются выяснить причину его смерти, отмечается, что у него было слабое здоровье.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.