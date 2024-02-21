Третьеклассник скончался на уроке, вызвав тревогу в московской школе

Третьеклассник умер на уроке английского языка в московской школе

0:28 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В московской школе произошла трагическая ситуация: третьеклассник внезапно почувствовал себя плохо на уроке английского языка.

Фото: commons.wikimedia.org by Viktoria.sm2012 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Как сообщает argumenti.ru, ребенок начал задыхаться и потерял сознание, несмотря на усилия школьной медсестры и бригады скорой помощи, прибывшей на место происшествия.

Врачи констатировали смерть мальчика. Пока специалисты пытаются выяснить причину его смерти, отмечается, что у него было слабое здоровье.