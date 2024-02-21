Вечеринка по случаю возвращения друга с СВО закончилась смертью для жителя Магнитогорска

Магнитогорец был найден в морге после вечеринки у друга с СВО

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

34-летний житель Магнитогорска встретился со своим другом — участником СВО, приехавшим в отпуск в родной город. В ночь с 13 на 14 февраля они вместе с другими приятелями пошли в банный комплекс "Русские усадьбы", чтобы повеселиться по случаю возвращения военнослужащего. На следующий день его друг был мёртв и оказался в морге.

Фото: web.archive.org by Владимир Саппинен is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Перед смертью магнитогорца врачи обнаружили у него травматический отёк и гематомы, однако следователь сказал, что смерть произошла из-за выпитого ночью алкоголя. Жена погибшего возмутилась таким заявлением и потребовала предоставить ей другого следователя. Её просьбу выполнили, новый следователь разбирается с произошедшим. Он пообещал, что виновные понесут наказание.

Отмечается, что погибший в течение десяти лет работал электросварщиком. Начальство относилось к нему как к хорошему, добросовестному и исполнительному сотруднику.

Предположительно, участники вечеринки проявили агрессию и напали на мужчину.