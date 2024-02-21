Полицейские обнаружили в Нью-Йорке мужскую ногу в штанине на путях метро

В Нью-Йорке полиция обнаружила на путях метро человеческую ногу

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Нью-Йорке в районе Бронкс между 167-й и 170-й улицами на путях метро лежала левая мужская нога в штанине со следами горения, которую 19 февраля нашли полицейские.

Фото: www.flickr.com by Metropolitan Transportation Authority of the State of New York is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Нога передана врачам и экспертам для того, чтобы выяснить причину, почему она оторвалась. Пока ничто не указывает на криминальный характер происшествия. Предварительно предполагается, что поезд сбил человека и протащил его несколько метров. Найти мужчину, которому принадлежала нога, не удалось. Полиции предстоит выяснить, жив пострадавший или мёртв, и установить его личность.

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