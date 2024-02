Полицейские обнаружили в Нью-Йорке мужскую ногу в штанине на путях метро

В Нью-Йорке в районе Бронкс между 167-й и 170-й улицами на путях метро лежала левая мужская нога в штанине со следами горения, которую 19 февраля нашли полицейские.

Фото: www.flickr.com by Metropolitan Transportation Authority of the State of New York is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic