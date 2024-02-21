Подтвердилась экономическая версия задержания руководства "Всероссийского общества глухих"

Стали известны причины задержания лидеров общества глухих

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вчера в руководстве "Всероссийского общества глухих" (ВОГ) прошли аресты: были схвачены президент ВОГ Станислав Иванов, вице-президенты и руководитель Новосибирского подразделения общества.

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Сегодня МВД подтвердило экономический характер выдвинутых против лидеров организации обвинений. Ещё в 2010-ые годы организация провела ряд сомнительных сделок с недвижимостью, в ходе которых были проданы несколько зданий по заниженной цене. Поскольку здания изначально входили в госсобственность, то МВД усмотрела в действиях ВОГ состав преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").