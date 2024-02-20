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Мясо обошлось региону в 1,2 млн рублей: в Воронеже суд вынес приговор перекупщикам зараженного сибирской язвой мяса

В Воронеже перекупщиков зараженного сибирской язвой мяса приговорили к году исправительных работ

1:52
Происшествия

Воронежский Ленинский районный суд вынес приговор двум перекупщикам мяса, Амилю Асадову и Ровшану Рустамову, за их участие в торговле зараженным сибирской язвой мясом.

В Воронеже перекупщиков зараженного сибирской язвой мяса приговорили к году исправительных работ
Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative CommonsCC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В августе 2023 года они закупили тушу коровы у фермера без необходимых документов о безопасности продукции. Не проведя должных проверок, они перепродали эту говядину на воронежском рынке "1000 мелочей". Через несколько дней после этого сам фермер заболел сибирской язвой, вызванной употреблением зараженного мяса.

Случившийся инцидент вызвал серьезную реакцию властей. Губернатор Воронежской области Александр Гусев ввел чрезвычайный режим на территории района, где была обнаружена зараженная продукция, и даже в столице региона, в радиусе 2 км от рынка. Эти меры обошлись бюджету в 1,2 млн рублей. Несмотря на возможные серьезные последствия инцидента для фермера и покупателей, о случаях заражения последних не сообщалось.

Асадова и Рустамова были обвинены в нарушении ветеринарных правил, которые привели к распространению эпизоотий. Оба признали свою вину на предварительном следствии, что позволило рассмотреть их дело в особом порядке. Как результат, суд приговорил их к году исправительных работ с взысканием 10% зарплаты в пользу государства. Они были освобождены прямо в зале суда, сообщают Известия.

Помимо Асадова и Рустамова, под уголовное преследование также попали фермер, продавец мяса на рынке и ветеринарный врач, который разрешил торговать зараженным мясом. Им предъявлены обвинения в халатности и производстве небезопасной продукции, а также в сговоре с целью сбыта. За эти преступления им может грозить до шести лет тюремного заключения. Дело об их преступлениях пока не дошло до суда.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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