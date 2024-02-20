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Бездомный американец угнал машину, не заметив внутри салона шестилетнюю девочку

В США мужчина случайно угнал машину с шестилетним ребёнком в салоне

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Происшествия

В США родители ненадолго отлучились, оставив шестилетнюю дочь в салоне автомобиля. Когда девочка заснула на заднем сиденье, в машину залез незнакомый мужчина. Он был осторожным и не шумел, поэтому не разбудил ребёнка. Незнакомцем оказался 35-летний бездомный американец, решивший угнать автомобиль. Девочка тоже спала слишком тихо, и мужчина её не заметил.

В США мужчина случайно угнал машину с шестилетним ребёнком в салоне
Фото: unsplash.com by Charlie Deets is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вскоре бездомный угонщик был арестован. Ему предстоит провести в тюрьме 58 месяцев. Большая часть срока связанна с похищением ребёнка, хотя задержанный уверяет, что хотел только угнать автомобиль, а девочку не увидел.

Ранее в Индии женщина похитила своего внука, отняв его собственной дочери, и продала другой семейной паре. Через восемь месяцев ребёнок был возвращён матери.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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