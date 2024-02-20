Бездомный американец угнал машину, не заметив внутри салона шестилетнюю девочку

В США родители ненадолго отлучились, оставив шестилетнюю дочь в салоне автомобиля. Когда девочка заснула на заднем сиденье, в машину залез незнакомый мужчина. Он был осторожным и не шумел, поэтому не разбудил ребёнка. Незнакомцем оказался 35-летний бездомный американец, решивший угнать автомобиль. Девочка тоже спала слишком тихо, и мужчина её не заметил.
Вскоре бездомный угонщик был арестован. Ему предстоит провести в тюрьме 58 месяцев. Большая часть срока связанна с похищением ребёнка, хотя задержанный уверяет, что хотел только угнать автомобиль, а девочку не увидел.
Ранее в Индии женщина похитила своего внука, отняв его собственной дочери, и продала другой семейной паре. Через восемь месяцев ребёнок был возвращён матери.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.