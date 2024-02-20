В Томске влюблённый полковник выписывал незаконные премии подчинённой и запугивал коллег, чтобы они молчали

В томской полиции произошёл служебный роман между 50-летним полковником Чевелевым и его подчинённой — младшим лейтенантом Алёной К. Чевелев настолько увлёкся девушкой, что стал выписывать ей премии без её служебных заслуг. К тому же он перестал требовать от неё ответственности и тщательного выполнения работы.
Другие коллеги были возмущены, но молчали. Полковник боялся разоблачения и с помощью запугивания добился, чтобы весь отдел полиции молчал о происходящем.
"На работе возлюбленная Чевелева могла особо не напрягаться — это никак не сказывалось на её зарплате. Любовную связь они тщательно скрывали, но особое отношение к девушке замечали все. Чтобы слухи не ползли дальше, Чевелев давил на подчинённых и угрожал проблемами на службе", — сообщает источник, знакомый с ситуацией.
Однако угрозы Чевелева лишь какое-то время действовали на коллег. Вскоре о его любовной связи с подчинённой узнали за пределами отдела. Теперь полковник рискует стать фигурантом уголовного дела по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.
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