Сжёгший Коран Никита Журавель может получить несколько лет тюрьмы по требованию обвинения

Прокурор попросил осудить Никиту Журавеля на 3,5 года за сожжение Корана

1:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор Криминал

Прокурор попросил осудить Никиту Журавеля, который сжёг Коран, на 3,5 года тюрьмы. Об этом сообщает РИА "Новости".

Фото: flickr.com by Chris Potter is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В тоже время агентство "ТАСС" утверждало, что прокурор запросил для Журавеля 6 лет и 11 месяцев тюрьмы. Позднее заметка издания была отредактирована и указан тот же срок - 3,5 года.

Ранее в ходе заседания суда Журавель говорил, что сжёг Коран только ради денег. Якобы, ему передали такой заказ через один из популярных мессенджеров. Молодой человек не знал заказчика, общался с ним с февраля 2023 года, а преступление совершил в мае и снял это на видео.

Что касается "вознаграждения", Никита Журавель утверждает, что купил Коран на собственные 800 рублей, а обещанной выплаты так и не дождался. В мае прошлого года он был задержан.

В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, где его сын Адам избивает Журавеля и похвалил его за это. По итогам проверки возбуждать уголовное дело в отношении Адама Кадырова не стали.

Позднее сам Кадыров пообщался с Журавелем. Тот заверил чеченского лидера, что хочет стать мусульманином. Кадыров в ответ заявил, что не верит молодому человеку.