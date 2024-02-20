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Сжёгший Коран Никита Журавель может получить несколько лет тюрьмы по требованию обвинения

Прокурор попросил осудить Никиту Журавеля на 3,5 года за сожжение Корана

1:19
Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Прокурор попросил осудить Никиту Журавеля, который сжёг Коран, на 3,5 года тюрьмы. Об этом сообщает РИА "Новости".

Прокурор попросил осудить Никиту Журавеля на 3,5 года за сожжение Корана
Фото: flickr.com by Chris Potter is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В тоже время агентство "ТАСС" утверждало, что прокурор запросил для Журавеля 6 лет и 11 месяцев тюрьмы. Позднее заметка издания была отредактирована и указан тот же срок - 3,5 года.

Ранее в ходе заседания суда Журавель говорил, что сжёг Коран только ради денег. Якобы, ему передали такой заказ через один из популярных мессенджеров. Молодой человек не знал заказчика, общался с ним с февраля 2023 года, а преступление совершил в мае и снял это на видео.

Что касается "вознаграждения", Никита Журавель утверждает, что купил Коран на собственные 800 рублей, а обещанной выплаты так и не дождался. В мае прошлого года он был задержан.

В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, где его сын Адам избивает Журавеля и похвалил его за это. По итогам проверки возбуждать уголовное дело в отношении Адама Кадырова не стали.

Позднее сам Кадыров пообщался с Журавелем. Тот заверил чеченского лидера, что хочет стать мусульманином. Кадыров в ответ заявил, что не верит молодому человеку.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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