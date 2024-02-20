"Все совершенно спокойно". В Еланском районе в поле рухнул неопознанный объект

В Волгоградской области в поле упал неизвестный объект

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Обломки неизвестного объекта обнаружены в поле в Еланском районе Волгоградской области, сообщил глава района Дмитрий Литвинов.

Фото: wikimedia.org by Selinit is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Литвинов рассказал, что повреждений домов и пострадавших в результате падения объекта нет.

"Все совершенно спокойно", — сообщил он ТАСС.

Это уже не первый подобный инцидент в Волгоградской области. Ранее недалеко от Вязовки Еланского района были обнаружены обломки, предположительно, принадлежащие военному БПЛА. А в начале февраля сбитый ПВО беспилотник вызвал пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл".

Тем временем в Екатеринбурге активисты требуют привлечь к ответственности организаторов закрытой БДСМ-вечеринки, которую устроили прямо в библиотеке Дома Офицеров.