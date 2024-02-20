"Все совершенно спокойно". В Еланском районе в поле рухнул неопознанный объект

Обломки неизвестного объекта обнаружены в поле в Еланском районе Волгоградской области, сообщил глава района Дмитрий Литвинов.
Литвинов рассказал, что повреждений домов и пострадавших в результате падения объекта нет.
"Все совершенно спокойно", — сообщил он ТАСС.
Это уже не первый подобный инцидент в Волгоградской области. Ранее недалеко от Вязовки Еланского района были обнаружены обломки, предположительно, принадлежащие военному БПЛА. А в начале февраля сбитый ПВО беспилотник вызвал пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл".
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