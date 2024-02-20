В самолёте, летевшем в Шанхай, произошёл взрыв после того, что пассажир решил зарядить iPad

В самолёте, летевшем в Шанхай, случилось непредвиденное: один из пассажиров хотел зарядить свой iPad с помощью портативной зарядки, в результате чего произошёл взрыв, напугавший не только хозяина устройства, но и весь салон.
Уточняется, что самолёт летел рейсом авиакомпании Royal Air Philippines. Инцидент произошёл вчера, 19 февраля. Видеокадры произошедшего были опубликованы сегодня в телеграм-канале Readovka.
На кадрах видно, как пассажиры взволнованно передвигаются по салону, однако по выражениям их лиц можно сделать вывод, что ничего самого страшного не произошло.
В комментариях один из пользователей вспомнил похожий случай, произошедший с ним в аэропорту Мадрида, но в тот раз пауэрбанк только задымился и не взорвался.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.