В самолёте, летевшем в Шанхай, произошёл взрыв после того, что пассажир решил зарядить iPad

Самолёт экстренно сел в Гонконоге из-за взрыва пауэрбанка на борту

В самолёте, летевшем в Шанхай, случилось непредвиденное: один из пассажиров хотел зарядить свой iPad с помощью портативной зарядки, в результате чего произошёл взрыв, напугавший не только хозяина устройства, но и весь салон.

Фото: flickr.com by Bill Abbott is licensed under File Upload Bot (Magnus Manske)

Уточняется, что самолёт летел рейсом авиакомпании Royal Air Philippines. Инцидент произошёл вчера, 19 февраля. Видеокадры произошедшего были опубликованы сегодня в телеграм-канале Readovka.

На кадрах видно, как пассажиры взволнованно передвигаются по салону, однако по выражениям их лиц можно сделать вывод, что ничего самого страшного не произошло.

В комментариях один из пользователей вспомнил похожий случай, произошедший с ним в аэропорту Мадрида, но в тот раз пауэрбанк только задымился и не взорвался.