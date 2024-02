В самолёте, летевшем в Шанхай, произошёл взрыв после того, что пассажир решил зарядить iPad

В самолёте, летевшем в Шанхай, случилось непредвиденное: один из пассажиров хотел зарядить свой iPad с помощью портативной зарядки, в результате чего произошёл взрыв, напугавший не только хозяина устройства, но и весь салон.

