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Атаковали и съели 25 собак: в Карелии местные жители бьют тревогу из-за волков

В Карелии местные жители обеспокоены нападениями волков на домашних собак

0:54
Происшествия

В поселке Реболы Муезерского района в республике Карелия население столкнулось с серьезной угрозой в лице волков, которые атаковали и съели 25 домашних собак. Эта информация была распространена через социальные сети местными жителями, что вызвало панику и беспокойство в обществе.

В Карелии местные жители обеспокоены нападениями волков на домашних собак
Фото: Openverse by Dennis from Atlanta is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно свидетельствам жителей, даже при приезде специалиста по охоте ситуация не изменилась, и атаки волков продолжились. Жители выражают опасения по поводу возможных дальнейших нападений, включая опасность для детей и маленьких женщин, сообщает karelinform.ru.

Власти республики, в частности, карельское министерство природных ресурсов и экологии, сообщили, что на территории Муезерского района выдано более 100 разрешений на добычу волков, что может оказать влияние на поведение этих животных и их взаимодействие с человеком.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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