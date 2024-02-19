В поселке Реболы Муезерского района в республике Карелия население столкнулось с серьезной угрозой в лице волков, которые атаковали и съели 25 домашних собак. Эта информация была распространена через социальные сети местными жителями, что вызвало панику и беспокойство в обществе.
Согласно свидетельствам жителей, даже при приезде специалиста по охоте ситуация не изменилась, и атаки волков продолжились. Жители выражают опасения по поводу возможных дальнейших нападений, включая опасность для детей и маленьких женщин, сообщает karelinform.ru.
Власти республики, в частности, карельское министерство природных ресурсов и экологии, сообщили, что на территории Муезерского района выдано более 100 разрешений на добычу волков, что может оказать влияние на поведение этих животных и их взаимодействие с человеком.
Чтобы сохранить их работоспособность, хозяйки часто обращаются к лимонной кислоте. Однако, возникают вопросы: как определить дозировку и куда правильно добавить?