Одинцовский городской суд Московской области отправил на принудительное лечение обвиняемого в фейках о ВС РФ Максима Лыпканя

Обвиняемого в фейках 19-летнего россиянина Максима Лыпканя отправили на принудительное лечение

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор Криминал

Одинцовский городской суд Московской области принял решение о прекращении уголовного преследования в отношении 19-летнего Максима Лыпканя, который был обвинен в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации.

Фото: potokmedia.ru

Как сообщает ТАСС, прокуроры установили, что обвиняемый находился в состоянии невменяемости в момент совершения преступления.

Таким образом, уголовное дело было прекращено в связи с невменяемостью Максима Лыпканя. Суд пришел к выводу, что в связи с его психическим состоянием наказание нецелесообразно.

Вместо уголовного наказания обвиненному назначены принудительные меры медицинского характера. В частности, ему предписано принудительное лечение в специализированной медицинской организации, где оказывается психиатрическая помощь