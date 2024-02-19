Одинцовский городской суд Московской области отправил на принудительное лечение обвиняемого в фейках о ВС РФ Максима Лыпканя

Одинцовский городской суд Московской области принял решение о прекращении уголовного преследования в отношении 19-летнего Максима Лыпканя, который был обвинен в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации.
Как сообщает ТАСС, прокуроры установили, что обвиняемый находился в состоянии невменяемости в момент совершения преступления.
Таким образом, уголовное дело было прекращено в связи с невменяемостью Максима Лыпканя. Суд пришел к выводу, что в связи с его психическим состоянием наказание нецелесообразно.
Вместо уголовного наказания обвиненному назначены принудительные меры медицинского характера. В частности, ему предписано принудительное лечение в специализированной медицинской организации, где оказывается психиатрическая помощь
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