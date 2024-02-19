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ГУР подтвердила смерть российского летчика-предателя Максима Кузьминова, скрывавшегося в Испании

Испанские СМИ сообщили об убийстве российского пилота угнавшего Ми-8 на Украину

1:58
Происшествия

Как сообщает газета ABC, мертвый 33-летний мужчина был обнаружен на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса, Аликанте. Предположительно, жертва была убита из огнестрельного оружия, поскольку в теле обнаружили несколько пулевых ранений.

Испанские СМИ сообщили об убийстве российского пилота угнавшего Ми-8 на Украину
Фото: Вадим Савицкий

Издание Tercera Información, ссылаясь на источники в полиции написало, что тело принадлежит иностранцу, предположительно гражданину Украины, Максиму Кузьминову. якобы ставшему жертвой убийства.

Валенсийское издание Eureka news, ссылаясь на источники в Гражданской гвардии Испании, сообщило, что Кузьминов подсел на наркотики и злоупотреблял алкоголем.

"Иностранец вел себя неадекватно, часто кричал, вел пьяную болтовню и рассказывал много историй о своей прошлой и настоящей жизни", — рассказали соседи Кузьминова.

Полиция также рассматривает версию, согласно которой Кузьминова как неудобного свидетеля могли устранить украинские спецслужбы.

Напомним, лётчик-предатель Максим Кузьминов 9 августа 2023 года угнал вертолёт Ми-8 из Курска на Украину. Кроме него в экипаже были двое сослуживцев, о судьбе которых он цинично рассказал в эфире украинской передачи, заявив, что ему ничего неизвестно. Двумя днями позже глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что российские летчики, оказали сопротивление и были убиты.

Daily Information пишет, что труп Кузьминова был обнаружен соседом 13 февраля, около пяти часов вечера в районе Ла-Кала, в коттеджном поселке. Вскоре после этого следователям сообщили, что в соседнем городе Эль-Кампельо, куда, возможно, скрылся предполагаемый убийца, обнаружили сгоревшую машину.

Следом РБК-Украина со ссылкой на спикера Главного управления разведки Украины — Юсова, подтвердила смерть Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет Ми-8 на Украину.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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