Галлюцинации и поражение печени. Токсиколог Шуров рассказал об опасности рицина, которым отравили главу Херсонской области Сальдо

Токсиколог Шуров назвал галлюцинации одним из симптомов интоксикации рицином, которым пытались отравить главу Херсонской области Сальдо

1:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Токсиколог Василий Шуров в беседе с корреспондентом Pravda.Ru описал симптомы, которые возникают при отравлении рицином. Это вещество нашли в крови главы Херсонской области Владимира Сальдо.

Фото: ars.usda.gov

"Симптомы зависят от способа попадания в организм. Как правило, это съедают. Потому что этот продукт содержится в клещевине, в растениях. И сначала возникают симптомы интоксикации: головная боль, сильная жажда, обезвоживание очень выраженное и, соответственно, разная степень угнетения сознания, возникновение галлюцинаций, очень часто поражается печень, возникает тяжелый токсический гепатит, сопровождающийся желтухой", — отметил он.

По его словам, если вещество попадает на кожу, то возникает глубокая язва, при попадании в дыхательные пути возникает мучительный кашель, боли, жжение в груди, выраженная одышка. Специалист отметил, что рицин — очень опасное соединение, которое гораздо

токсичнее цианистого калия, но точно так же блокирует синтез белка и все клеточные процессы.

"И очень часто смерть достаточно быстрая, потому что это крайне токсичное вещество", — резюмировал собеседник Pravda.Ru.

Ранее глава РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что госпитализация руководителя Херсонской области Владимира Сальдо, случившаяся в 2022 году, связана с отравлением рицином.

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