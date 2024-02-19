Жесть в Омске: бабушка набросилась на внука с молотком за то, что он не хотел рано вставать

Кровавая семейная драма разыгралась утром 16 февраля в Омске. Местная жительница 57 лет проломила молотком голову своему девятилетнему внуку, мирно спавшему в кровати. О преступлении сообщила прокуратура Омской области в субботу.
Крики ребёнка услышали его родители, завтракавшие в это время на кухне. Они бросились в спальню и увидели страшную картину. Обезумевшую фурию оттащили, но она ещё сумела изрезать себя и свою 86-летнюю мать, вырвалась и убежала.
Окровавленную преступницу задержали на улице и отправили в больницу. Израненных ею внука и мать — тоже. Мальчик уже пришёл в себя, его жизни ничего не угрожает. А вот по поводу подозреваемой медики не берутся ничего обещать — она порезала себе яремные вены и потеряла много крови.
Соседи семьи шокированы — ничего предвещало трагедии. Они рассказали aif.ru, что бабушка с внуком жили в одной комнате, отношения у них были хорошими.
Пару лет назад женщина потеряла мужа, что могло подорвать её душевное здоровье, выяснило также издание. Кроме того, по некоторым неподтверждённым данным, у неё якобы рак мозга.
Внук вывел бабушку из себя тем, что не хотел вставать в шесть утра, сообщила знакомая семьи. "Они, видимо, куда-то собирались, но точно не в школу. Мальчик учится в третьем классе во вторую смену", — уточнила она.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии). Большая вероятность, что подозреваемую, если она выживет, признают невменяемой, считает адвокат, работавший раньше следователем, Вадим Багатурия.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.