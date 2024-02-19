"Происшествий не зафиксировано": ростовские власти прокомментировали сообщения о громких звуках в небе над городом

Власти Ростовской области объяснили громкие звуки в небе

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ростове-на-Дону и окрестностях не зафиксировано никаких происшествий, в том числе — работы сил противовоздушной обороны, пишет РИА Новости со ссылкой на власти региона.

"По данным служб экстренного реагирования, происшествий не зафиксировано", — прокомментировали ситуацию в правительстве региона.

Напомним, что 16 февраля жители области также жаловались на громкие звуки в небе. Тогда власти объяснили происходящее работой Военно-воздушных сил России по выполнению задач специальной военной операции.

Около 11 утра 19 февраля в пабликах Ростова-на-Дону появились сообщения очевидцах о якобы двух громких взрывах в небе над городом. Те же звуки слышали в Батайске и Таганроге. Очевидцы жаловались, что в домах "зазвенели стёкла", а шум они описывали как "раскатистый грохот".

Специалисты отмечают, что подобные звуки могут быть связаны с переходом боевых самолётов ВВС РФ на сверхзвуковую скорость — при этом происходит явление, известное как "звуковой взрыв". Оно связано со взаимодействием самолёта со сжатым воздухом вокруг него. Этот звук может быть слышал в радиусе до 25 километров.