Убийца врача обязан выплатить родителям жертвы огромную сумму

Денис Тучин, осужденный за убийство врача-терапевта Елены Федоровой в Оренбурге, должен выплатить по 1,5 миллиона рублей каждому родителю погибшей в качестве компенсации за моральный вред.
Кроме того, ему придется оплатить расходы на погребение в размере 176 350 рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу. Убийство произошло 2 августа 2022 года в Оренбурге, когда Денис Тучин нанес более четырех десятков ножевых ранений врачу Федоровой. Об этом сообщает 56orb.ru.
В сентябре 2023 года суд признал его невменяемым на момент преступления и направил в психиатрическую больницу.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.