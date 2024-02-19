Убийца врача обязан выплатить родителям жертвы огромную сумму

Убийце врача-терапевта в Оренбурге приговорили выплатить родителям жертвы миллионы в качестве компенсации

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Денис Тучин, осужденный за убийство врача-терапевта Елены Федоровой в Оренбурге, должен выплатить по 1,5 миллиона рублей каждому родителю погибшей в качестве компенсации за моральный вред.

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Кроме того, ему придется оплатить расходы на погребение в размере 176 350 рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу. Убийство произошло 2 августа 2022 года в Оренбурге, когда Денис Тучин нанес более четырех десятков ножевых ранений врачу Федоровой. Об этом сообщает 56orb.ru.

В сентябре 2023 года суд признал его невменяемым на момент преступления и направил в психиатрическую больницу.