Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые назвали молекулярный механизм снижения слуха
В Херсоне активизируются партизаны
Science Alert: причиной хронической усталости может быть вирусная инфекция
Как выбрать спелый гранат?
Вейгела в ландшафтном дизайне
Двукратный чемпион мира Прошкин: ценность молодёжного ЧМ без россиян падает
Почему машина может не пройти техосмотр: названы пять неожиданных причин
Профессор Нагасима заявил, что ученые в Японии впервые вывели свинью для пересадки органов человеку
МО Украины Умеров объяснил отступление из Авдеевки нехваткой ряда вооружений
В Запорожской области в школьной раздевалке взорвалась граната

В спортивной школе Мелитополя произошёл взрыв

0:36
Происшествия

В Мелитополе в ДЮСШ №3 раздался хлопок. По данным очевидцев, взрыв произошёл в спортивной раздевалке. На место ЧП прибыла полиция, МЧС и другие экстренные службы. 

В спортивной школе Мелитополя произошёл взрыв
Фото: fokus-vnimaniya.com

Пострадавшим была оказана медицинская помощь, однако госпитализация никому не потребовалась.

По данным очевидцев, имело место неосторожное обращение с гранатомётом во время учебно-практических занятий по военно-патриотическому воспитанию. Проводятся следственные мероприятия на установление всех деталей случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Фикус Бенджамина перестанет терять листья: следуйте этим советам

Чтобы фикус Бенджамина не терял листья, прислушайтесь к этим рекоменлациям.

Почему фикус Бенджамина теряет листья
Учёный Гонейм рассекретил главную тайну пирамид Египта
Под египетскими пирамидами нашли то, что объясняет, как они могли быть построены
Полив замиокулькаса: как часто, какой водой и как правильно поливать суккулент
Рассказываем, когда сеять петунию, чтобы она всех радовала своими яркими цветами
Расчёты западных аналитиков на победу Украины обернулись катастрофой Дмитрий Плотников "Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции
Автоэксперт Рязанов рассказал, почему нельзя заправлять машину до полного бака
Тихая роскошь и недорогие ароматы: чем можно заменить очень дорогие парфюмы. Аналоги не хуже
Тихая роскошь и недорогие ароматы: чем можно заменить очень дорогие парфюмы. Аналоги не хуже
Последние материалы
В спортивной школе Мелитополя произошёл взрыв
МО Украины Умеров объяснил отступление из Авдеевки нехваткой ряда вооружений
Названы три неочевидные причины спущенных шин
Ученые США обнаружили опасность браслетов от умных часов для здоровья человека
Сергей Дворцов: Приоритетное направление для шоу-бизнеса сейчас — развитие патриотизма
Как правильно делать планку для похудения
Японские ученые заявили, что чувство влюбленности снижает риск деменции
Как пересаживать клубнику весной
Штурмовики 35 бригады уничтожили не успевших сбежать из Авдеевки нацистов «Азова»
Директор крупной сети фастфуда рассказала, что продавать шаурму стало невыгодно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников