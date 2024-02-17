В Запорожской области в школьной раздевалке взорвалась граната

В спортивной школе Мелитополя произошёл взрыв

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Мелитополе в ДЮСШ №3 раздался хлопок. По данным очевидцев, взрыв произошёл в спортивной раздевалке. На место ЧП прибыла полиция, МЧС и другие экстренные службы.

Фото: fokus-vnimaniya.com

Пострадавшим была оказана медицинская помощь, однако госпитализация никому не потребовалась.

По данным очевидцев, имело место неосторожное обращение с гранатомётом во время учебно-практических занятий по военно-патриотическому воспитанию. Проводятся следственные мероприятия на установление всех деталей случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.