МЧС сообщило, что в раздевалке ДЮСШ в Мелитополе прогремел взрыв

Telegram-канал Mash проинформировал, что в раздевалке детско-юношеской спортивной школы № 3 города Мелитополя прогремел взрыв около 13:00.
По данным источника, на втором этаже здания находились дети, приехавшие из Луганска на турнир по самбо. Местная жительница, чей ребенок участвовал в вышеназванном мероприятии, проинформировала, что с детьми всё в порядке, но девочке и одному папе поранило руки осколками стекла. Всем пострадавшим оказана помощь.
На месте происшествия находятся расчеты МЧС, сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.
"В ДЮСШ N3… Мелитополя прозвучал хлопок… Посетители школы эвакуированы. На месте работают экстренные и оперативные службы", — сообщили в пресс-службе МЧС.
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