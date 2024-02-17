МЧС сообщило, что в раздевалке ДЮСШ в Мелитополе прогремел взрыв

Mash: в раздевалке ДЮСШ в Мелитополе прогремел взрыв

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Telegram-канал Mash проинформировал, что в раздевалке детско-юношеской спортивной школы № 3 города Мелитополя прогремел взрыв около 13:00.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По данным источника, на втором этаже здания находились дети, приехавшие из Луганска на турнир по самбо. Местная жительница, чей ребенок участвовал в вышеназванном мероприятии, проинформировала, что с детьми всё в порядке, но девочке и одному папе поранило руки осколками стекла. Всем пострадавшим оказана помощь.

На месте происшествия находятся расчеты МЧС, сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.

"В ДЮСШ N3… Мелитополя прозвучал хлопок… Посетители школы эвакуированы. На месте работают экстренные и оперативные службы", — сообщили в пресс-службе МЧС.