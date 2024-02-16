Из-за пролитого кофе в магазине екатеринбуржец набросился на женщину с кулаками

Житель Екатеринбурга ударил женщину за отказ покупать ему кофе

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Екатеринбурге произошел инцидент, в ходе которого местный житель атаковал женщину в магазине после того, как она отказалась приобрести ему кофе. Об этом сообщает argumenti.ru.

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По данным источника, мужчина случайно столкнулся с неизвестной женщиной, в результате чего был пролит кипяток. Возмущенный екатеринбуржец начал обвинять женщину в этом инциденте и требовал, чтобы она заменила напиток. Однако посетительница отказалась выполнить его просьбу. В результате конфликта местный житель нанес женщине удар по голове, в результате чего она упала на кассу. После этого нападавший скрылся с места происшествия.

На данный момент пострадавшая находится в больнице, где врачи лечат ей рану на затылке.