ФСИН: Навальный* умер в колонии после того, как почувствовал себя плохо после прогулки

ФСИН: Навальный* умер в колонии

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Алексей Навальный* умер в исправительной колонии после того как почувствовал себя плохо после прогулки, сообщает УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Фото: commons.wikimedia.org by Evgeny Feldman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В ведомстве указали, что осуждённому была оказана медицинская помощь, но реанимационные мероприятия не принесли результата.

В официальном сообщении ФСИН говорится, что Навальный* пожаловался на самочувствие после прогулки и практически сразу потерял сознание. Первыми к нему прибыли медицинские работники колонии, следом - бригада "скорой помощи".

Попытки реанимировать осуждённого не увенчались успехом, врачи констатировали его смерть. По одной из версий, причиной смерти осуждённого мог стать оторвавшийся тромб.

В августе 2023 года Навальный* был приговорён к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима за создание экстремистского сообщества, осуществление экстремистской деятельности, за призывы к экстремизму и реабилитацию нацизма. Речь идет об основанном Навальным* Фонде борьбы с коррупцией** (ФБК**) (признан иноагентом и экстремистской организацией, в России деятельность запрещена). В ходе следствия было установлено, что созданное Навальным* сообщество было призвано дискредитировать работу органов госвласти, дестабилизировать обстановку в регионах России и формировать в обществе устойчивое мнение о необходимости насильственной смены власти путём массовых протестных акций и беспорядков.

* Включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК** включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России

** Включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России