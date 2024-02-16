Мальчик дразнил домашнего пса, что спровоцировало агрессию питомца - ребёнок получил множество травм

В Санкт-Петербурге на 11-летнего мальчика напала домашняя собака. В результате он получил множество травм. Врачи нашли большое количество ран на голенях, а также следы укусов на руках, спине, животе и шее. Мать ребёнка поделилась с Телеканалом "360" подробностями инцидента.
Нападавшей собакой была немецкая овчарка, которая жила жила в семье всего недолго. Женщина рассказала, что они взяли животное из приюта и лечили его.
Мальчик дразнил питомца, что спровоцировало агрессивное поведение. По словам матери пострадавшего, ранее животное не проявляло такого поведения. Не исключается, что проведённая кастрация могла привести к гормональному дисбалансу.
На данный момент мальчик себя чувствует нормально. Он находится в травмпункте и получает помощь. Семья решает вопрос о дальнейшей судьбе собаки.
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