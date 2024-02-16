В Калининградской области 23 ученика отравились неизвестным токсином в составе антисептика

Ученики калининградской школы попали в больницу после того, как надышались антисептиком

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате инцидента в калининградской школе, 23 ученика были госпитализированы с жалобами на тошноту и боли в животе. Дети отравились неизвестным токсином.

Фото: "Стоп паника"

Как сообщает источник SHOT, в Большаково учащиеся 5-8 классов пришли в поселковую школу на факультатив. На входе взрослые используя пульверизатор обработали им руки антисептиком. Вскоре после этого, ребята начали жаловаться на плохое самочувствие.

Врачи осмотрели всех 23 школьников, поступивших в медицинское учреждение, и заключили, что те отравились неизвестным веществом. Шестерых детей госпитализировали, остальным оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

В настоящее время специалисты выясняют, что было в составе антисептика, чтобы установить причину отравления.