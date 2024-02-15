Молодая девушка оштрафована за массаж

В Тюмени 22-летняя девушка из Кургана была признана виновной в занятии проституцией и оштрафована на сумму в полторы тысячи рублей.
Полиция получила информацию о предоставлении интимных услуг в одном из спа-салонов, после чего провела рейд, в результате которого застала клиента и девушку во время интимного массажа. Об этом сообщает tmn.aif.ru.
Несмотря на заявления девушки о том, что она просто пришла в гости к знакомой, суд принял во внимание первичные показания и оштрафовал ее.
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