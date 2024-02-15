Мать была в шоке, когда узнала, что ее дочь стала жертвой мошенничества в сети

Девочка в Питкяранте перевела крупную сумму по указанию неизвестного

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Питкяранте 48-летняя жительница обратилась в полицию после того, как ее несовершеннолетняя дочь стала жертвой мошенничества. Девочка, увлекшись игрой в интернете, искала способы получения игровых бонусов бесплатно.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević

Найдя сайт, предлагающий такую возможность, она связалась с неизвестным, который под руководством девочки перевел через банковское приложение 107 тысяч рублей на сторонний счет. Об этом сообщает karelinform.ru.

Полиция проводит проверку по заявлению матери и предостерегает родителей о возможных преступных действиях злоумышленников в сети.