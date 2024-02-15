Кадыров: полиция задержала двоих бандитов, планировавших преступления на территории Чеченской республики

В Старом Ачхое при оказании вооруженного сопротивления были ликвидированы трое бандитов. Двое участников банды были задержаны и уже дают признательные показания. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам Кадырова, члены банды планировали совершить ряд преступлений и посягали на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Однако им следовало помнить о том, что они находятся в Чеченской Республике, где никто не позволил бы им нарушить мир и покой. Кадыров подчеркнул, что борьба с подобными беззакониями будет вестись очень жестко. Никто не уйдет от правосудия.
"Повторю: нарушители могут появиться в нашей республике, но уйти от нас им никогда не удастся", — подчеркнул Кадыров.
Он также поблагодарил силовиков за профессионализм и эффективность, а к пострадавшему при задержании преступников полицейскому обратился с пожеланиями как можно быстрее поправить здоровье.
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