Боевики опять нанесли удар по гражданским жителям Белгорода

Новый теракт в Белгороде

1:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

ВСУ нанесли очередной удар по Белгороду. По данным минобороны обстрел был произведён из РСЗО RM-70 "Вампир"- чешской модификации РСЗО "Град".

Фото: Телеграм-канал губернатора Белгородской области

При обстреле погибли не менее 6 человек, 42 жителя ранены.

Прицельный удар был нанесён по ТЦ "Князь Владимир". Также пострадала находившаяся рядом школа.

Подробности теракта устанавливаются. Белгород уже неоднократно становится объектом атак ВСУ. Наиболее тяжёлые потери среди гражданского населения были при теракте 30 декабря 2023 г., когда погибли не менее 25 человек. и около 100 пострадали.

Россия неоднократно поднимала вопрос о военных преступлениях ВСУ на международных площадках, в том числе, Генеральной ассамблее и Совбезе ООН, но западные страны категорически отказываются осуждать киевский режим, поощряя его тем самым к продолжению атак.

Владимир Путин говорил о том, что российские войска будут отодвигать линию фронта на такое расстояние, которое обеспечит безопасность российских городов от террористических обстрелов ВСУ. Также он отметил, что причиной подобных терактов является стремление украинских властей спровоцировать Россию на ответные атаки по мирным жителям Украины для её дальнейшей дискредитации в международно-правовом и информационном поле.