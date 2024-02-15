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В Москве жестоко избили актёра и модель Андрея Пакалова из-за шубы

Baza: в Москве избит актёр и модель Андрей Пакалов

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Происшествия

В Telegram-канале Baza появилась информацию о том, что артиста Андрея Пакалова избили, приняв его за активиста ЛГБТ*.

Baza: в Москве избит актёр и модель Андрей Пакалов
Фото: vk.com by Elena Grabowskaya is licensed under public domain

Актёр вышел покурить у подъезда в тёплой шубе. Этот предмет одежды стал причиной агрессии прохожего. Он обозвал Андрея обидным словом на букву "п" и предложил "поговорить" в подъезде. Внутри злоумышленник ударил Пакалова головой и выбил половину зубов.

В медицинское учреждение пострадавшего доставили с сотрясением мозга, ушибом носа и расколом передних зубов. Следствие установило, что агрессивный мужчина позже ещё раз устроил дебош в этом же подъезде и сломал телефон консьержки.

Андрею Пакалову 32 года. У него имеется опыт съёмок в рекламе, кино и на телевидении более 10 лет.

* — запрещённое движение, признанное в РФ экстремистским.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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