В Москве жестоко избили актёра и модель Андрея Пакалова из-за шубы

В Telegram-канале Baza появилась информацию о том, что артиста Андрея Пакалова избили, приняв его за активиста ЛГБТ*.
Актёр вышел покурить у подъезда в тёплой шубе. Этот предмет одежды стал причиной агрессии прохожего. Он обозвал Андрея обидным словом на букву "п" и предложил "поговорить" в подъезде. Внутри злоумышленник ударил Пакалова головой и выбил половину зубов.
В медицинское учреждение пострадавшего доставили с сотрясением мозга, ушибом носа и расколом передних зубов. Следствие установило, что агрессивный мужчина позже ещё раз устроил дебош в этом же подъезде и сломал телефон консьержки.
Андрею Пакалову 32 года. У него имеется опыт съёмок в рекламе, кино и на телевидении более 10 лет.
* — запрещённое движение, признанное в РФ экстремистским.
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