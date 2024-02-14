В Харькове облили краской книжный магазин, обещающий скидки тем, кто сдает русскоязычные книги в макулатуру

Книжный магазин в Харькове облили краской за объявление о сборе русскоязычных книг

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Харькове неустановленные лица залили краской стену книжного магазина, который ранее объявил о скидках для покупателей, которые готовы сдать в макулатуру книги на русском языке.

Фото: PPI/Keystone Press Agency

Неизвестные лица облили краской фасад здания, в котором расположен книжный магазин. По информации украинского издания "Фокус", неравнодушные люди сделали это из-за объявления о сборе русскоязычных книг для последующей сдачи их в утиль.

"Поставь русскую книгу в угол. За каждые пять килограммов макулатуры - скидка 30% на чек на следующую покупку", — гласила надпись на плакате.

На фотографии, опубликованной на сайте "Фокус", можно увидеть, что фасад издательства действительно залит краской, включая то самое объявление на украинском языке.

Главарь нацбата "Кракен"*, базирующегося в Харькове, Константин Немичев назвал активистов, осуществивших эту акцию коллаборантами и призвал найти их и привлечь к ответственности.

*запрещенная в России террористическая организация