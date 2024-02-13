Пьяный машинист уклонился от осмотра и вызвал катастрофу на рельсах

Пьяный машинист устроил столкновение поездов на станции Бердяуш

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате проверки на ЮУЖД выяснилось, что пьяный машинист, не прошедший обязательный осмотр у фельдшера, привел к столкновению тепловоза и поезда на станции Бердяуш.

Мужчина, уже находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправил своего помощника на осмотр вместо себя, сославшись на высокое давление. Фельдшер, ничего не заподозрив, допустил машиниста к работе. Сам машинист продолжал употреблять алкоголь в кабине поезда. Об этом сообщает kursdela.biz.

Фельдшер написал заявление об увольнении и, уточнив для следователей, что не знал о состоянии машиниста, сейчас является свидетелем в уголовном деле о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта, вместе с помощником машиниста.