Новый уровень киберпреступлений в Белгородской области

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В Белгородской области рост IT-преступлений на 18%

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Происшествия

В 2023 году в Белгородской области отмечен значительный рост IT-преступлений на 18%, согласно отчету УМВД. Общее количество зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, составило 5745, что на 18% больше, чем предыдущий год. Мошенничества и кражи преобладают среди IT-преступлений, с числом случаев в 3208 и 1180 соответственно.

В Белгородской области рост IT-преступлений на 18%
Фото: "Hacker with laptop" by Yu. Samoilov is licensed under CC BY 2.0.

Значительный рост отмечен в раскрываемости преступлений в различных муниципалитетах, особенно в Белгороде и Старом Осколе. Большинство преступлений совершается через интернет, мобильные связь и банковские карты также используются преступниками. Об этом сообщает bel.ru.

Ученые и правоохранительные органы активно работают над противодействием этим тенденциям, разрабатывая методы и технологии для борьбы с IT-преступностью.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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