Новый уровень киберпреступлений в Белгородской области

Your browser does not support the audio element.

В 2023 году в Белгородской области отмечен значительный рост IT-преступлений на 18%, согласно отчету УМВД. Общее количество зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, составило 5745, что на 18% больше, чем предыдущий год. Мошенничества и кражи преобладают среди IT-преступлений, с числом случаев в 3208 и 1180 соответственно.

Фото: "Hacker with laptop" by Yu. Samoilov is licensed under CC BY 2.0.